Во время массового ДТП в Ростовской области пострадала женщина



На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с пострадавшей. Как сообщает DonDay Новочеркасск, авария случилась 15 февраля.



По предварительным данным, девушка за рулём «Хендай Солярис» остановилась перед поворотом и пропускала встречные автомобили. В это время сзади ехал «Хендай i40». Водитель не сразу заметил стоявшую в левом ряду машину и резко дёрнул руль. Он врезался в бок «Киа Рио», которая вылетела на обочину. От толчка «Хендай i40» отбросило, и авто врезалось в «Солярис». Удар оказался такой мощности, что у обоих иномарок вырвало колёса.



В ДТП пострадала владелица «Хендай Солярис». С травмами её доставили в больницу.