Во время крупного пожара в Ростовской области погибла пенсионерка



При пожаре в Азовском районе погибла 87-летняя пенсионерка. ЧП произошло в селе Порт-Катон 3 февраля около 7 часов. Загорелся частный дом на Социалистической улице.



К моменту прибытия сотрудников МЧС площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. К тушению привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.



- Предварительно, причиной загорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Борясь с огнём, пожарные обнаружили тело женщины. Ей оказалась 87-летняя пенсионерка.



Точные причины происшествия установят эксперты во время проверки.