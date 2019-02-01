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Во время крупного пожара в Ростовской области погибла пенсионерка

Во время крупного пожара в Ростовской области погибла пенсионерка
При пожаре в Азовском районе погибла 87-летняя пенсионерка. ЧП произошло в селе Порт-Катон 3 февраля около 7 часов. Загорелся частный дом на Социалистической улице.

К моменту прибытия сотрудников МЧС площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. К тушению привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.

- Предварительно, причиной загорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Борясь с огнём, пожарные обнаружили тело женщины. Ей оказалась 87-летняя пенсионерка.

Точные причины происшествия установят эксперты во время проверки.

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