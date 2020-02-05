Во время движения в кабине водителя КамАЗа случился пожар



Во время движения КамАЗ с водителем в кабине загорелся. Происшествие случилось около 19 часов 6 февраля в районе Восточного шоссе.



По предварительным данным, возгорание случилось в кабине шофера. Мужчина остановил большегруз и вызвал на место пожарных, так как самому справиться с огнем ему не удалось.



Спасатели боролись с огнем около 15 минут. К счастью, водитель успел вовремя выбежать из кабины и не пострадал.



В настоящее время в причинах случившегося разбираются специалисты.