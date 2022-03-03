Во Франции задержали два сухогруза, которые принадлежали компании из Ростовской области

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В портах Фос-сюр-Мер и Сен-Мало во Франции задержали два сухогруза - «Виктор Андрюхин» и «Владимир Латышев». Об этом стало известно 4 марта. Оба судна принадлежат ростовской компании «Альфа». Фирма, чтобы прояснить ситуацию, обратилась в Консульство РФ во Франции. Кроме того, она направила ноту протеста по факту задержания.Морская жандармерия вместе с сотрудниками таможни тщательно проверили оба сухогруза. Также они досмотрели личные вещи членов экипажа.Консульство РФ во Франции уже направило в адрес Франции ноту протеста в связи с задержанием сухогрузов. Продовольствия на теплоходах хватит по меньшей мере на несколько дней. Однако сколько еще продлится задержание, пока не известно.