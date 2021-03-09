Предварительной причиной затопления сухогруза из Ростова стал шторм в Чёрном море
Стала известна предварительная причина крушения сухогруза Volgo Balt 179, следовавшего из Ростова-на-Дону. Об этом рассказали в пресс-службе росморречфлота 11 марта.
По словам Алексея Кравченко, ночью 11 марта в Чёрном море были плохие погодные условия. Вероятно, судно попало в шторм и затонуло.
Как сообщалось ранее, сухогруз дальнего следования прибыл в порт Ростова-на-Дону 2 марта. В течение четырёх дней его загружали углём. Около шести вечера 6 марта судно вышло из берегов донской столицы и направилось в Румынию. Однако в Констанцу, следующее место назначения, оно так и не прибыло.
Сигнал бедствия поступил от экипажа 11 марта в 03:40 по московскому времени. На борту находились 13 человек. По словам румынских партнёров, все члены команды были гражданами Украины. К сожалению, два человека погибли, ещё один - пропал без вести.
Официальная причина крушения сухогруза уточняется.