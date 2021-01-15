Ростовчанина, пропавшего после крушения сухогруза у берегов Турции, нашли мертвым
Ростовчанина, пропавшего без вести после крушения судна, нашли мертвым. Об этом стало известно 18 января.
Сухогруз Arvin потерпел крушение в Черном море у берегов Турции 17 января. Ранее Rostov.ru сообщал о том, что на борту судна находились 12 человек - двое россиян и 10 граждан Украины. Из них шестерых членов экипажа удалось спасти, трое погибли, а поиски еще троих продолжались. В числе пропавших без вести был капитан судна Виталий Галенко, уроженец Ростова-на-Дону.
По информации ТАСС, поисково-спасательные службы обнаружили тело ростовчанина днем 18 января.