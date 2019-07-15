Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове задержали кока, выпрыгнувшего с сухогруза в Дон

В Ростове задержали кока, выпрыгнувшего с сухогруза в Дон
Фото: kerch.fm
В Ростове задержали гражданина Украины, выпрыгнувшего с сухогруза в Дон. Мужчина работал на судне коком.

Корабль следовал под флагом Молдавии. В районе Ростова 38-летний повар скоропостижно покинул борт, выпрыгнув в реку. Что стало причиной такого поступка, неизвестно. Но, как рассказал Rostov.ru источник, накануне происшествия он несколько дней пил. Сразу после инцидента мужчину списали с корабля.

В настоящее время кок-экстримал отбыл на родину.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.