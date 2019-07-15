В Ростове задержали кока, выпрыгнувшего с сухогруза в Дон



Фото: kerch.fm

В Ростове задержали гражданина Украины, выпрыгнувшего с сухогруза в Дон. Мужчина работал на судне коком.



Корабль следовал под флагом Молдавии. В районе Ростова 38-летний повар скоропостижно покинул борт, выпрыгнув в реку. Что стало причиной такого поступка, неизвестно. Но, как рассказал Rostov.ru источник, накануне происшествия он несколько дней пил. Сразу после инцидента мужчину списали с корабля.



В настоящее время кок-экстримал отбыл на родину.