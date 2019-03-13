Виновника смертельного ДТП разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают виновника смертельного ДТП, произошедшего в Донецке. Трагедия случилась 14 марта на улице Крайней. Водитель «Нивы», ехавший на высокой скорости, вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ-2104», за рулём которого сидел 42-летний мужчина. В результате столкновения он получил серьёзные травмы и был доставлен в отделение реанимации. Увы, в больнице он скончался.



Виновник аварии бросил свою машину и сбежал. Правоохранители обоснованно подозревают, что им является 22-летний уроженец Республики Коми Артём Казаков. Как сообщает собственный источник Rostov.ru, парень проживает в Донецке в переулке Тельмана, 38. Молодой человек ранее был судим за кражу.



Если вы знаете что-либо о местонахождении Артёма Казакова, сообщите по телефону: 8 (863) 682-03-33.