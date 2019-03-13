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На Дону контрабандист, уходя от преследования, спровоцировал смертельное ДТП

На Дону контрабандист, уходя от преследования, спровоцировал смертельное ДТП
В Ростовской области контрабандист спровоцировал смертельное ДТП и сбежал. Авария случилась 14 марта в Донецке. Две машины столкнулись на улице Крайней.

Как сообщает источник, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2104». В результате столкновения «четвёрку» смяло настолько, что она стала похожа на груду металла. Её водитель получил серьёзные травмы и был срочно доставлен в реанимацию. К несчастью, в больнице он скончался.

Водитель же «Нивы» бросил свое авто и сбежал. Как оказалось, он контрабандой перевозил сигареты. Очевидно, он пытался скрыться от погранслужбы, поэтому так спешил. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

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