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Свидетелей смертельного ДТП разыскивают в Ростовской области

Свидетелей смертельного ДТП разыскивают в Ростовской области
Свидетелей аварии, в результате которой погиб мужчина, разыскивают в Ростовской области. Родственники погибшего разместили информацию о поиске в Сети.

Трагический случай произошёл 4 октября на трассе Ростов - Ставрополь в Егорлыкском районе. По предварительным данным, 46-летний автомобилист за рулём «Фольксвагена Туарег» выскочил на встречную полосу. В это время по ней двигался 35-летний водитель за рулём «Дэу Джентра». Он не успел увернуться, и машины столкнулись. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

В результате аварии водитель «Дэу» получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Если вы были свидетелем происшествия, позвоните по номеру: 8-918-087-07-82.

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