В Ростове разыскивают виновника смертельного ДТП



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В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил насмерть местного жителя. Автомобилист скрылся с места происшествия. Сейчас его розыском занимаются правоохранители.



ДТП случилось 25 января около 18:30 на улице Златоустовской. В районе дома № 9 ростовчанин стал переходить дорогу в неположенном месте. В это время со стороны проспекта 40-летия Победы выехал неизвестный автомобиль, водитель которого сбил 33-летнего пешехода. Мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехали сразу два авто: «Хёндай Туксан» и «Форд Фокус». Водитель, сбивший ростовчанина, не стал оказывать ему помощь и тут же скрылся с места ДТП. Другие автомобилисты выбежали из машин и вызвали на место сотрудников скорой помощи. Помощь медиков не понадобилась — пострадавший скончался до их приезда.



- На месте происшествия полицейские обнаружили фрагменты переднего бампера автомобиля «Хёндай Солярис» чёрного цвета, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Сейчас проводится проверка записей с камер видеонаблюдения. Правоохранители разыскивают водителя.



Автомобилисту, скрывшемуся с места аварии, грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он может отправиться в тюрьму на 12 лет.



Если вы были свидетелем этого ДТП или имеете какие-то сведения о нём, позвоните по номерам: 249-42-77, 249-42-78, 02 или 8-999-47-107-47.