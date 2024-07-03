В зоне СВО погиб снайпер из Ростовской области, считавшийся без вести пропавшим

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Пропавшего на спецоперации 30-летнего снайпера из Ростовской области нашли мертвым. Дмитрий Свидницкий получил смертельное ранение 1 ноября 2023 года.Мужчина проживал в Пролетарском районе региона. Осенью 2023 года он принял решение отправиться на СВО. Дмитрий подписал контракт в Ставрополе. После подготовки отправился в Запорожскую область.Во время выполнения задания снайпер бесследно исчез. Спустя почти 9 месяцев были найдены останки неизвестного бойца. После проведения ДНК выяснилось, что они принадлежали Дмитрию Свидницкому.По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», мужчину похоронят в хуторе Привольном Пролетарского района. Дата церемонии прощания не сообщается.