В зоне СВО погиб 18-летний боец из Ростовской области

Фото: газета «Донецкий рабочий»

В зоне СВО погиб 18-летний уроженец Донецка Ростовской области. Алексей Иващенко получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.Молодого человека похоронят в родном городе. Церемония прощания состоится 18 марта в Гундоровском Свято-Успенском храме. По информации газеты «Донецкий рабочий», панихида запланирована на 14:00.При каких обстоятельствах погиб Алексей, пока не известно. Не исключено, что он будет представлен к государственной награде.