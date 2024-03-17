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В зоне СВО погиб 18-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО погиб 18-летний боец из Ростовской области
В зоне СВО погиб 18-летний уроженец Донецка Ростовской области. Алексей Иващенко получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.

Молодого человека похоронят в родном городе. Церемония прощания состоится 18 марта в Гундоровском Свято-Успенском храме. По информации газеты «Донецкий рабочий», панихида запланирована на 14:00.

При каких обстоятельствах погиб Алексей, пока не известно. Не исключено, что он будет представлен к государственной награде.
Фото: газета «Донецкий рабочий»
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