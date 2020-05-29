Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В жутком ДТП в Ростовской области погибли парень и девушка: видео

В жутком ДТП в Ростовской области погибли парень и девушка: видео
Страшное ДТП произошло в Каменске-Шахтинском. Жертвами происшествия стали два человека. Трагедия случилась на проспекте Карла Маркса в ночь на 31 мая.

Как сообщил Rostov.ru собственный источник, водитель «ВАЗ-2112» на огромной скорости двигался в сторону набережной. На повороте он не справился с управлением в влетел в декоративную металлическую конструкцию.

Последствия аварии оказались жуткими: 29-летнего автомобилиста продавило в глубь машины, и его тело оказалось в багажнике, его 24-летнюю пассажирку от удара буквально выкинуло из легковушки. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью. Они скончались мгновенно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.