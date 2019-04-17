В жутком ДТП в Воронеже погибли двое жителей Ростовской области



В Воронеже в страшном ДТП погибли два человека из Ростовской области. Всего на месте аварии скончались четыре человека. Информацию об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.



По официальным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 20 апреля. Примерно в 5:00 утра 55-летний водитель автобуса ПАЗ двигался по дороге в сторону улицы Димитрова. На перекрестке он начал поворачивать, и в этот момент в него врезалась KIA Optima под управлением 33-летнего жителя Ростовской области.



Выяснилось, что в салоне легковушки находились еще две женщины. Одна из них - 38-летняя дончанка, а личность второй только предстоит установить правоохранителям.





На место прибыли все экстренные службы города. Однако это уже никого не спасло. Все участники страшной автомобильной катастрофы погибли до приезда медиков.



Кроме того, спасатели срезали крышу иномарки, чтобы достать тела. На данный момент на месте работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства ДТП и устраняют его последствия. По данному инциденту проводится проверка.