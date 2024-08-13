В Ростовской области водитель и пассажир питбайка оказались под колесами кроссовера

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге Ростовской области произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадали двое несовершеннолетних.Инцидент случился 12 августа на улице Сергея Шило. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не предоставил преимущество в движении мотоциклу. В результате транспортные средства столкнулись.- В автомобильной аварии травмы получили 15-летний водитель и пассажир питбайка. Их доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.