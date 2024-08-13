Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области водитель и пассажир питбайка оказались под колесами кроссовера

В Ростовской области водитель и пассажир питбайка оказались под колесами кроссовера
В Таганроге Ростовской области произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

Инцидент случился 12 августа на улице Сергея Шило. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не предоставил преимущество в движении мотоциклу. В результате транспортные средства столкнулись.

- В автомобильной аварии травмы получили 15-летний водитель и пассажир питбайка. Их доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.