В жесткой аварии в Неклиновском районе Ростовской области пострадали два человека

Жесткая авария произошла вечером 16 января на трассе Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали два человека.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением на заснеженной дороге. Машину занесло, и она вылетела на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа» под управлением 57-летнего водителя.

Сила удара была настолько велика, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Выражение «смяло словно консервную банку» как нельзя лучше характеризует состояние транспортных средств после аварии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель «Шкоды Октавиа» и его 46-летний пассажир.
Фото: Госавтоинспекция РО
