В Волгодонском районе дотла сгорела «Волга»

В Волгодонском районе Ростовской области дотла сгорела «Волга». ЧП случилось днем 2 сентября в станице Романовской.По предварительным данным, в тот день владелец авто, как обычно, приехал в садоводческое товарищество «Энергетик». Он припарковал свою машину и отправился по делам. Но около 13:30 очевидцы случившегося сообщили, что авто охватил огонь. На место происшествия сразу же вызвали пожарных. Приехавшая бригада за считанные минуты потушила возгорание. Однако машина все равно сгорела практически дотла.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал.