В Волгодонске в ДТП пострадали 9-летняя девочка и водитель ВАЗа
В городе Волгодонске произошло ДТП, в котором пострадали мужчина и школьница. Происшествие случилось 21 марта около 20:30.
На пересечении проспекта Строителей и улицы Энтузиастов 50-летний водитель «Тойоты Фортунер» не уступил дорогу «ВАЗ-2106». Удар оказался настолько сильным, что транспортные средства отбросило в разные стороны.
- После аварии медицинская помощь потребовалась 41-летнему водителю отечественного автомобиля и его 9-летней пассажирке, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.