Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске в ДТП пострадали 9-летняя девочка и водитель ВАЗа

В Волгодонске в ДТП пострадали 9-летняя девочка и водитель ВАЗа
В городе Волгодонске произошло ДТП, в котором пострадали мужчина и школьница. Происшествие случилось 21 марта около 20:30.

На пересечении проспекта Строителей и улицы Энтузиастов 50-летний водитель «Тойоты Фортунер» не уступил дорогу «ВАЗ-2106». Удар оказался настолько сильным, что транспортные средства отбросило в разные стороны.

- После аварии медицинская помощь потребовалась 41-летнему водителю отечественного автомобиля и его 9-летней пассажирке, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.