В Волгодонске в тройном ДТП пострадала 43-летняя женщина
В Волгодонске в массовом ДТП пострадала женщина. Авария случилась вечером 22 июля на пересечении Жуковского шоссе и улицы Радужной.
Около 18:30 парень за рулем «Тойоты Висты» проехал на красный сигнал светофора. Он не уступил дорогу «Хендай Солярису» и на полном ходу столкнулся с ним. От удара корейскую иномарку отбросило в «Мазду СХ7».
По информации донского управления ГИБДД, 43-летней пассажирке «Соляриса» потребовалась медицинская помощь.