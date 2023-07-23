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В Волгодонске в тройном ДТП пострадала 43-летняя женщина

В Волгодонске в тройном ДТП пострадала 43-летняя женщина
В Волгодонске в массовом ДТП пострадала женщина. Авария случилась вечером 22 июля на пересечении Жуковского шоссе и улицы Радужной.

Около 18:30 парень за рулем «Тойоты Висты» проехал на красный сигнал светофора. Он не уступил дорогу «Хендай Солярису» и на полном ходу столкнулся с ним. От удара корейскую иномарку отбросило в «Мазду СХ7».

По информации донского управления ГИБДД, 43-летней пассажирке «Соляриса» потребовалась медицинская помощь.
Фото: социальные сети
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