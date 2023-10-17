В Волгодонске школьник насмерть разбился, упав с высоты шестого этажа

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Волгодонске насмерть разбился 13-летний мальчик. Жуткое происшествие случилось 17 октября на улице Гагарина.В тот день подросток забрался в недостроенную многоэтажку. Он поднялся на шестой этаж и упал оттуда на землю. Шансов выжить у ребенка практически не оставалось. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.Прибывшие медики констатировали смерть школьника. Правоохранители осмотрели место ЧП.- На место выехал прокурор города Волгодонска Дмитрий Аристархов, - добавили в прокуратуре Ростовской области.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, по факту гибели ребенка организована проверка.