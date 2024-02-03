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В Волгодонске пассажирка «Приоры» пострадала в ДТП

В Волгодонске пассажирка «Приоры» пострадала в ДТП
В Волгодонске женщина пострадала в аварии с двумя легковушками. ДТП случилось утром 3 февраля недалеко от дома № 1 на улице Портовой.

Около 11:00 мужчина на «Ладе Приоре» при повороте налево не уступил дорогу «Вортекс Эстина». Легковушки на полном ходу впечатались друг в друга. Основной удар по «Ладе» пришелся на пассажирскую сторону.

— В результате аварии пострадала 68-летняя пассажирка «Приоры», — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. — Ее с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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