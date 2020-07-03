В Волгодонске на городском пляже утонул ребёнок
На городском пляже в Волгодонске утонул ребёнок. Трагедия произошла 7 июля.
Мальчика вытащили из воды, когда он уже был без сознания. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они порядка 20 минут пытались откачать захлебнувшегося ребёнка, пока на место ехала «скорая», пишет donday-volgodonsk.ru. Школьника госпитализировали в больницу. К сожалению, в медучреждении он вскоре скончался, не приходя в сознание.
По предварительным данным, мальчик на пляже был с родителями. Но взрослые увлеклись распитием спиртного и забыли про ребёнка.
Личность подростка пока не установлена. На вид ему - около 12 лет.