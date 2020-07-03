Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске на городском пляже утонул ребёнок

В Волгодонске на городском пляже утонул ребёнок
На городском пляже в Волгодонске утонул ребёнок. Трагедия произошла 7 июля.

Мальчика вытащили из воды, когда он уже был без сознания. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они порядка 20 минут пытались откачать захлебнувшегося ребёнка, пока на место ехала «скорая», пишет donday-volgodonsk.ru. Школьника госпитализировали в больницу. К сожалению, в медучреждении он вскоре скончался, не приходя в сознание.

По предварительным данным, мальчик на пляже был с родителями. Но взрослые увлеклись распитием спиртного и забыли про ребёнка.

Личность подростка пока не установлена. На вид ему - около 12 лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.