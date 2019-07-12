В Ростовской области ребёнок утонул, купаясь в бассейне



В Волгодонске во время купания утонул девятилетний мальчик. Несчастный случай произошёл 13 июля на базе отдыха «Айвенго».



Ребёнок вместе с бабушкой приехал из Элисты, чтобы вместе провести каникулы. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru. В день, когда произошло несчастье, он купался в бассейне. Его бабушка в это время сидела на парапете. В какой-то момент она поняла, что малыш слишком долго купается. Кинувшись к воде, она увидела тело внука на дне бассейна.



Ребёнка вытащили на поверхность. На место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи. Медики всеми силами пытались вернуть его к жизни, но, увы, ребёнок скончался.