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В Ростовской области ребёнок утонул, купаясь в бассейне

В Ростовской области ребёнок утонул, купаясь в бассейне
В Волгодонске во время купания утонул девятилетний мальчик. Несчастный случай произошёл 13 июля на базе отдыха «Айвенго».

Ребёнок вместе с бабушкой приехал из Элисты, чтобы вместе провести каникулы. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru. В день, когда произошло несчастье, он купался в бассейне. Его бабушка в это время сидела на парапете. В какой-то момент она поняла, что малыш слишком долго купается. Кинувшись к воде, она увидела тело внука на дне бассейна.

Ребёнка вытащили на поверхность. На место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи. Медики всеми силами пытались вернуть его к жизни, но, увы, ребёнок скончался.

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