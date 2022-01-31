В Волгодонске дотла сгорела иномарка: видео
В новой части Волгодонска дотла сгорела машина. Пожар произошел утром 2 февраля на проспекте Строителей в районе МУ МВД «Волгодонское».
«Митсубиси» загорелась около 9:30. По словам очевидцев, автомобилист слушал музыку в салоне, когда случилось короткое замыкание. Однако в ГУ МЧС по Ростовской области пока не смогли назвать официальную причину ЧП.
В считанные минуты огонь охватил всю иномарку. Водитель успел выскочить из машины. На его глазах пламя быстро уничтожало авто.
Как сообщил DonDay Волгодонск, на место прибыли два пожарных расчета, а сотрудники полиции перекрыли движение транспорта на обеих полосах. На кадрах видно, как вся иномарка объята пламенем. Потушить пожар удалось за 10 минут, однако автомобиль было уже не спасти. Транспорт превратился в груду металлолома.