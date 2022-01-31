Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске дотла сгорела иномарка: видео

В Волгодонске дотла сгорела иномарка: видео
В новой части Волгодонска дотла сгорела машина. Пожар произошел утром 2 февраля на проспекте Строителей в районе МУ МВД «Волгодонское».

«Митсубиси» загорелась около 9:30. По словам очевидцев, автомобилист слушал музыку в салоне, когда случилось короткое замыкание. Однако в ГУ МЧС по Ростовской области пока не смогли назвать официальную причину ЧП.

В считанные минуты огонь охватил всю иномарку. Водитель успел выскочить из машины. На его глазах пламя быстро уничтожало авто.

Как сообщил DonDay Волгодонск, на место прибыли два пожарных расчета, а сотрудники полиции перекрыли движение транспорта на обеих полосах. На кадрах видно, как вся иномарка объята пламенем. Потушить пожар удалось за 10 минут, однако автомобиль было уже не спасти. Транспорт превратился в груду металлолома.
Фото/видео: DonDay Волгодонск.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.