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На заправке в Ростовской области дотла сгорела легковушка: видео

На заправке в Ростовской области дотла сгорела легковушка: видео
Легковая машина дотла сгорела на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 15 сентября на трассе Ольгинская - Волгодонск.

Водитель остановился на АЗС, чтобы заправить бензин. Не успел он отъехать на несколько метров от заправки, как его машина загорелась. В считанные минуты в огне оказался весь автомобиль. Когда на место прибыли пожарные, авто выгорело дотла.

К счастью, шофер успел вовремя выбежать из горящей машины и остался невредим. Что стало причиной возгорания машины, неизвестно. Однако восстановлению она не подлежит.
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