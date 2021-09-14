На заправке в Ростовской области дотла сгорела легковушка: видео

Легковая машина дотла сгорела на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 15 сентября на трассе Ольгинская - Волгодонск.Водитель остановился на АЗС, чтобы заправить бензин. Не успел он отъехать на несколько метров от заправки, как его машина загорелась. В считанные минуты в огне оказался весь автомобиль. Когда на место прибыли пожарные, авто выгорело дотла.К счастью, шофер успел вовремя выбежать из горящей машины и остался невредим. Что стало причиной возгорания машины, неизвестно. Однако восстановлению она не подлежит.