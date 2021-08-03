В Ростове на Северном три пассажира автобуса № 78 пострадали в ДТП

В Ростове автобус с пассажирами врезался в столб. Авария произошла 5 августа на Северном.Водитель автобуса № 78 выполнял маршрут «Темерник» - Центральный рынок. В салоне находились 15 человек. Транспорт ехал по улице Королева в сторону центра. Он тронулся от остановки «Улица Вологодская», но не успел проехать и 100 метров. По словам шофера, его отвлек один из пассажиров. Водитель, повернувшись в его сторону, свернул вправо и врезался в столб. От удара люди в салоне буквально повалились на пол. Лобовое стекло разбилось вдребезги.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали три пассажира.