В Волгодонске автомобиль сбил 65-летнего мужчину
В Волгодонске Ростовской области автомобиль сбил 65-летнего мужчину. ДТП произошло 16 сентября.
По предварительной информации, 63-летний водитель, управляя автомобилем «Чанган КС55», двигался по Ленинградской улице. В это время пожилой мужчина пересекал дорогу в неположенном месте. Возле дома № 20 автомобилист не успел остановиться и сбил его.
- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 65-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пенсионера отвезли в медицинское учреждение.