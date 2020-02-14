В тюремной больнице Ростова умер краснодарский каннибал Бакшеев



В Ростове-на-Дону умер фигурант дела о супругах-каннибалах. Дмитрия Бакшеева не стало 16 февраля, он скончался в тюремной больнице. Об этом сообщили адвокаты осуждённого Алексей Аванесян и Юлия Федотова. Обстоятельства смерти мужчины не раскрываются. Сторона защиты сказала лишь о том, что Дмитрий не страдал никакими опасными болезнями, которые могли бы привести к летальному исходу.



Ужасная история получила огласку в 2017 году. На Кубани рабочие во время укладки асфальта наткнулись на телефон. Пытаясь определить, кто хозяин гаджета, они стали смотреть фото и ужаснулись. В галерее трудяги обнаружили снимки мужчины, позирующего на камеру с частями человеческого тела.



Телефон мужчины отнесли в отдел полиции. Правоохранители быстро нашли его владельца – 35-летнего Дмитрия Бакшеева. После задержания мужчина рассказал, что нашёл расчленённый труп на улице и решил сделать с ним несколько фото. Однако позже, по некоторым данным, супруга мужчины Наталья в разговоре с психологом опознала порядка 30 ранее пропавших без вести людей. Дальнейшая история оказалась ещё ужаснее. По словам женщины, она вместе с супругом готовила блюда из человеческого мяса, даже угощала им гостей и курсантов лётного училища, в котором работала.



После жуткого признания правоохранители недалеко от дома Бакшеевых нашли закопанными в земле семь тел. В одном из дворов они нашли голову женщины в ведре с холодной водой, рядом на земле лежал скальп с рыжими волосами.



В комнате общежития, где размещались каннибалы, обнаружили чужие украшения, технику, а также их фото с человеческими частями тела. Самый первый снимок датируется 1999 годом. Также в доме были найдены замороженное и консервированное человеческое мясо.



Следствие смогло доказать только одно убийство. В ходе застолья Наталья заставила Дмитрия расправиться со знакомой, которую стала ревновать в супругу. Он убил её, а затем расчленил и сделал несколько фото с частями тела.



В отношении Дмитрия возбудили уголовное дело по статье «Убийство», его супругу обвиняли в подстрекательстве. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима.