В Ростове похоронили каннибала Дмитрия Бакшеева



В Ростове-на-Дону 22 февраля похоронили краснодарского каннибала Дмитрия Бакшеева. Об этом в своем «Инстаграме» написал один из адвокатов умершего - Алексей Аванесян.



Причина смерти осужденного до сих пор не установлена. Дмитрий 1 февраля попал в Межобластную туберкулезную больницу № 19. Там он скончался 16 февраля. По словам Аванесяна, от чего умер Бакшеев, станет ясно через два месяца, когда будут готовы результаты гистологического исследования.



Напомним, в 2017 году рабочие в Краснодарском крае нашли телефон с ужасающими фотографиями. На снимках мужчина позировал на фоне частей человеческого тела. Люди тут же обратились с находкой в правоохранительные органы.



Подозреваемым оказался Дмитрий Бакшеев. По версии следствия, они с женой Натальей пригласили к себе их общую знакомую. Супруга из ревности попросила мужа убить женщину. Бакшеев расправился с гостьей и сфотографировался с частями ее тела. Позже мужчина утверждал, что нашел человеческие останки на улице.



В 2019 году Бакшеева осудили на 12 лет колонии за доказанное убийство. Его жену признали виновной в подстрекательстве.