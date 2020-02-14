В ФСИН рассказали об обстоятельствах смерти краснодарского каннибала в Ростове



В пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области рассказали об обстоятельствах смерти краснодарского каннибала. Дмитрий Бакшеев умер в Межобластной туберкулезной больнице № 19, расположенной на улице Тоннельной в Ростове.



По данным ведомства, Бакшеева госпитализировали 1 февраля в связи с продолжительной болезнью. 16 февраля осужденный скончался.

– Причина смерти Дмитрия Бакшеева будет установлена в ходе проведения экспертизы, – добавили в ГУФСИН.



Напомним, в Краснодарском крае в 2017 году рабочие во время укладки асфальта нашли мобильный телефон. Они стали изучать содержимое устройства, чтобы найти его владельца. После просмотра фотогалереи телефона стало понятно, что его хозяин – жестокий убийца. В паке хранились ужасающие кадры. На них был запечатлён мужчина с частями человеческого тела. Рабочие отнесли телефон в полицию.







Правоохранители установили личность владельца мобильника. Им оказался Дмитрий Бакшеев. По данным следствия, вместе с женой Натальей он пригласили к себе их общую знакомую. Компания выпивала. Во время застолья супруга приревновала Дмитрия к гостье и заставила убить её. Бакшеев расправился с женщиной, после чего расчленил и устроил «фотоссесию» с фрагментами тела.



После задержания он сначала отрицал свою причастность к убийству, утверждая, что нашёл останки на улице.



Пока шло следствие, СМИ распространили информацию о том, что якобы Бакшеевы расправились ни с одним человеком, а в доме у них нашли замороженное и консервированное человеческое мясо. Однако официального подтверждения этому нет.



Суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 12 годам колонии строгого режима. Его жену признали виновной в подстрекательстве. Она осуждена на 10 лет колонии общего режима.