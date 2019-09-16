В ТЦ «Северный» в Ростове из-за горящего мангала эвакуировали более ста человек



Из торгового центра в Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей. Примерно в 15:30 18 сентября поступило сообщение о том, что в ТЦ «Северный» на проспекте Королёва загорелся мангал в одном из ресторанов на втором этаже.



Пожарные вывели из здания порядка 120 человек.по уточнённой информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на кухне оборвалась вытяжка мангала, и возгорания не было. В результате ЧП ни один человек не пострадал.