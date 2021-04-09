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В Таганроге в одноэтажке случился пожар: спасены шесть человек

В Таганроге в одноэтажке случился пожар: спасены шесть человек

В Таганроге в одноэтажном многоквартирном доме произошел пожар. Возгорание случилось 11 апреля около 20:30.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на улице Александровской. Обеспокоенные жильцы почувствовали запах дыма и вызвали на помощь пожарных. Пламя охватило пять квадратных метров. Приехавшая бригада спасателей бросилась к людям, было эвакуировано шесть человек. Примерно через десять минут пламя было полностью ликвидировано.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, для тушения огня привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

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