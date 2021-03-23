В общежитии на Западном в Ростове случился пожар

В Ростове в общежитии на Западном произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из комнат 24 марта около 20:30. Пятиэтажное здание находится на 2-ой Краснодарской 149/1.Проходящие мимо люди заметили, как из окна комнаты идет дым и виднеется пламя. На место происшествия сразу вызвали пожарных. За это время огонь бушевал уже на 30 квадратных метрах. В здании в этот момент находились люди, которых экстренно эвакуировали в составе 26 человек. Пожарные полностью потушили огонь примерно через 10 минут.По информации ГУ МЧС Ростовской области для ликвидации пламени привлекались 38 человек личного состава и 11 единиц техники.