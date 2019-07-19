В Таганрогском порту сгорела кабина погрузочного крана



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В Таганроге на территории порта произошёл пожар. ЧП случилось вечером 22 июля.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, сигнал о возгорании поступил в 20:24. Уже через несколько минут на месте работали спасатели. Очаг возгорания был в кабине погрузочного крана. Огнём была охвачена площадь три квадратных метра.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в пресс-службе спасательного ведомства. – Пожар был полностью ликвидирован в 20:35.



К ликвидации возгорания привлекались восемь спасателей и две единицы техники.



Предположительно, причиной пожара стала техническая неисправность.