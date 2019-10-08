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При ДТП с микроавтобусом в Ростовской области пострадала пенсионерка

При ДТП с микроавтобусом в Ростовской области пострадала пенсионерка
Пожилая женщина получила травмы в ДТП в Ростовской области. Авария произошла 9 октября около 10:30 в Цимлянске.

На пересечении улиц Свердлова и Калинина столкнулись «Мерседес Бенц» и «Богдан-2111». За рулём иномарки сидел 26-летний парень. Он не уступил дорогу легковушке под управлением 69-летнего мужчины. От удара «Богдан» выскочил на тротуар и врезался в опору линий электропередач.

В результате аварии пострадала 71-летняя пассажирка легкового автомобиля. Её доставили в больницу машиной скорой помощи.

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