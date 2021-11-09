В Сальске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: salsknews.ru.

В Сальске водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину. Происшествие случилось вечером 9 ноября.По предварительным данным, 35-летний водитель «Мазды 6» ехал по улице Столбовой. В районе дома № 78 на проезжую часть вышла женщина. Она переходила дорогу по «зебре». Однако автомобилист из-за дождя не сразу увидел пешехода. Он не успел вовремя остановиться и сбил его.- В результате ДТП 43-летняя женщина получила травмы, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в больницу.