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В Сальске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Сальске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе
В Сальске водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину. Происшествие случилось вечером 9 ноября.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Мазды 6» ехал по улице Столбовой. В районе дома № 78 на проезжую часть вышла женщина. Она переходила дорогу по «зебре». Однако автомобилист из-за дождя не сразу увидел пешехода. Он не успел вовремя остановиться и сбил его.

- В результате ДТП 43-летняя женщина получила травмы, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в больницу.
Фото: salsknews.ru.
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