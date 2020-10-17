В Таганроге водитель внедорожника сбил на «зебре» 53-летнюю женщину
В Таганроге женщина попала под колеса внедорожника. Происшествие случилось около 18 часов 19 октября на улице Менделеева.
В районе дома № 117 женщина переходила проезжую часть в установленном месте. Водитель автомобиля «Пежо Партнер» при повороте на регулируемом перекрестке не успел вовремя среагировать и сбил пешехода.
- В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.