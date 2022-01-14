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В Таганроге водитель сбил дедушку и скрылся с места ДТП

В Таганроге водитель сбил дедушку и скрылся с места ДТП

В Таганроге неизвестный водитель сбил 86-летнего мужчину на пешеходном переходе и уехал, бросив его на дороге. ДТП произошло утром 18 января на улице Транспортной. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что дедушка переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ему навстречу выехал автомобиль. Водитель не посчитал нужным остановиться и подождать, пока мужчина пройдет. Вместо этого он сбил таганрожца и скрылся с места ДТП. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас водителя-лихача разыскивает полиция.
Фото: yandex.cloud.net
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