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В Ростовской области водитель сбил мужчину на переходе и скрылся с места ДТП

В Ростовской области водитель сбил мужчину на переходе и скрылся с места ДТП
В Ростовской области неизвестный водитель сбил на переходе мужчину и скрылся с места ДТП. Авария произошла 15 декабря на улице Героев Пионеров в городе Каменск-Шахтинский.

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома 67Б. В этот момент он почувствовал сильный удар - его сбила машина. Вместо помощи пострадавшему, шофер прибавил газу и скрылся с места аварии.

61-летнего горожанина доставили в ЦГБ с различными травмами. Сейчас правоохранители ищут предполагаемого виновника аварии и ее очевидцев.

Если вам что-либо известно о ДТП, позвоните в полицию или по номеру: 8-(86365)-7-28-31.
Фото: yandex.ru
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