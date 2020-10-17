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В Таганроге водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Таганроге водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
В Таганроге неизвестный водитель сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось 19 октября около 19 часов на улице Транспортной, 137. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

К счастью, столкновение не было серьёзным, и пострадавшая женщина за медицинской помощью не обратилась. Когда на место аварии приехали правоохранительные органы , водитель скрылся с места ДТП.

- В настоящее время личность водителя и автомобиль устанавливаются, - добавили в ведомстве.

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