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В Таганроге водитель автобуса сбил 59-летнего мужчину

В Таганроге водитель автобуса сбил 59-летнего мужчину
В Таганроге водитель за рулем автобуса сбил 59-летнего мужчину. Происшествие случилось утром 23 августа в Гоголевском переулке, 53-32.

По предварительным данным, 41-летний водитель за рулем автобуса марки МАЗ наехал на пешехода, который переходил дорогу в 15 метрах от пешеходного перехода. Шофер общественного транспорта не успел притормозить перед мужчиной, выбежавшим на проезжую часть в неустановленном месте.

- Пешеход получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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