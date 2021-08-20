В Таганроге водитель автобуса сбил 59-летнего мужчину

В Таганроге водитель за рулем автобуса сбил 59-летнего мужчину. Происшествие случилось утром 23 августа в Гоголевском переулке, 53-32.По предварительным данным, 41-летний водитель за рулем автобуса марки МАЗ наехал на пешехода, который переходил дорогу в 15 метрах от пешеходного перехода. Шофер общественного транспорта не успел притормозить перед мужчиной, выбежавшим на проезжую часть в неустановленном месте.- Пешеход получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.