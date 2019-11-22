В Таганроге трамвай столкнулся с грузовиком



В Таганроге произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. Авария случилась 26 ноября на улице Ленина.



Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети. По предварительной информации, грузовик совершал поворот в переулок Автодоровский. Большегруз не успел проскочить перед приближающимся трамваем, в результате чего произошло столкновение.



На месте аварии работали сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.