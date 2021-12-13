В Таганроге сотрудник порта утонул во время рыбалки с сетями

Фото: flagman-news.ru

В таганрогском порту произошла трагедия - молодой сотрудник погиб во время рыбалки на берегу залива. Происшествие случилось в субботу, 11 декабря, на Комсомольском спуске.О случившемся Rostov.ru рассказал источник. Молодой человек остался на дежурстве и решил порыбачить с причала. Он стал тащить рыболовецкую сеть, но не удержался и упал в воду. Парень что есть силы пытался выбраться из воды, однако сил у него не хватило.О случившемся в полицию сообщил коллега утонувшего. Прибывшие на место спасатели вытащили тело молодого человека из воды. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.