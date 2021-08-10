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В Таганроге при пожаре в жилом доме пострадала 28-летняя девушка

В Таганроге при пожаре в жилом доме пострадала 28-летняя девушка

В Таганроге горел дом. В результате происшествия пострадала 28-летняя девушка. Пожар случился 12 августа.

Жители улицы Генерала Армии Маргелова почувствовали запах гари. Оказалось, что загорелся жилой дом. Соседи незамедлительно вызвали пожарных.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате возгорания пострадала 28-летняя девушка. С ожогами она была доставлена в больницу.

К счастью, к приезду спасателей пламя успело распространиться всего на 1 квадратный метр. Причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнём.

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