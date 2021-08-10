В Таганроге при пожаре в жилом доме пострадала 28-летняя девушка
В Таганроге горел дом. В результате происшествия пострадала 28-летняя девушка. Пожар случился 12 августа.
Жители улицы Генерала Армии Маргелова почувствовали запах гари. Оказалось, что загорелся жилой дом. Соседи незамедлительно вызвали пожарных.
Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате возгорания пострадала 28-летняя девушка. С ожогами она была доставлена в больницу.
К счастью, к приезду спасателей пламя успело распространиться всего на 1 квадратный метр. Причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнём.