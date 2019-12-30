При пожаре в Таганроге пострадал один человек



В Таганроге Ростовской области один человек пострадал в результате пожара. Случай произошёл на улице Инструментальной вечером 3 января. Сообщение о ЧП поступило примерно в 22:30. Горел жилой дом на площади один квадратный метр.



- На месте работали девять пожарных и три единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, на тушение ушло около 15 минут. В результате пожара пострадал один человек. Спасатели вывели его на улицу и передали сотрудникам скорой помощи.