В Таганроге осудили мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому



В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому. Об этом 7 июня сообщили в Южной транспортной прокуратуре.



Суд установил, что в апреле 2019 года мужчина дал сотруднику правоохранительных органов пять тысяч рублей за то, чтобы он не составлял на него протокол о нарушении правил пребывания на территории России.



После этого полицейский доложил начальству и задержал взяткодателя.



- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа, - сообщили в пресс-службе ведомства.