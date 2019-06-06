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В Таганроге осудили мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому

В Таганроге осудили мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому. Об этом 7 июня сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле 2019 года мужчина дал сотруднику правоохранительных органов пять тысяч рублей за то, чтобы он не составлял на него протокол о нарушении правил пребывания на территории России.

После этого полицейский доложил начальству и задержал взяткодателя.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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