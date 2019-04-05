В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося изнасиловать двух детей



Жителя Ростовской области осудили за попытку изнасилования двух маленьких девочек. Как 9 апреля сообщили в СУ СКР, ему назначили 19 лет колонии особого режима.



Суд и следствие установили, что в сентябре 2018 года житель Кагальницкого района незаконно пробрался в чужое жилище. Там 28-летний злоумышленник попытался изнасиловать 10-летнюю и 12-летнюю девочек. К счастью, он не успел совершить своё гадкое дело, потому что его остановили горожане. Мужчина был задержан и передан правоохранителям.



Во время проверки выяснилось, что фигурант за пять месяцев до этого вышел из тюрьмы. Он отбывал срок за изнасилование.



- Мужчина признан виновным по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Покушение на изнасилование», - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.



Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии особого режима.