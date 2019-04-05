Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося изнасиловать двух детей

В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося изнасиловать двух детей
Жителя Ростовской области осудили за попытку изнасилования двух маленьких девочек. Как 9 апреля сообщили в СУ СКР, ему назначили 19 лет колонии особого режима.

Суд и следствие установили, что в сентябре 2018 года житель Кагальницкого района незаконно пробрался в чужое жилище. Там 28-летний злоумышленник попытался изнасиловать 10-летнюю и 12-летнюю девочек. К счастью, он не успел совершить своё гадкое дело, потому что его остановили горожане. Мужчина был задержан и передан правоохранителям.

Во время проверки выяснилось, что фигурант за пять месяцев до этого вышел из тюрьмы. Он отбывал срок за изнасилование.

- Мужчина признан виновным по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Покушение на изнасилование», - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии особого режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.