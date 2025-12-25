Крупный пожар охватил многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Крупный пожар охватил жилой дом в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили горожане ранним утром 25 декабря.Густой дым, поднимающийся над многоэтажными домами, был виден за несколько километров. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя охватило площадь в 500 квадратных метров.Благодаря оперативным действиям пожарных, из горящего дома были эвакуированы четверо жильцов. Сообщается, что никто из них не пострадал.В тушении пожара принимали участие 63 человека личного состава и 18 единиц специальной техники. На данный момент причина возгорания и все обстоятельства произошедшего выясняются.