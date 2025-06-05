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В Ростовской области потушили крупный пожар

В Ростовской области потушили крупный пожар

В Ростовской области было успешно потушено крупное возгорание. Очевидцы произошедшего поделились фото- и видеоматериалами с места событий в социальных сетях.

Инцидент произошел в городе Сальске, на улице Черняховского, в дневное время 5 июня. Плотные клубы дыма поднимались ввысь, их было видно издалека. Как выяснилось, причиной задымления стала хозяйственная постройка, объятая пламенем на территории в сто квадратных метров.

Для тушения пожара привлекли восемь пожарных и два специализированных автомобиля. Полностью ликвидировать возгорание удалось в течение получаса с момента прибытия на место.
Фото: Соцсети
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